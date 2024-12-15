安德魯王子商業夥伴被指「中國間諜」風波　英媒：曾訪白金漢宮

英國安德魯王子（Prince Andrew）的一名商業合作夥伴被指與中國共產黨及中央統戰部有聯繫，捲入「中國間諜」風波，事件繼續延燒，英媒12月13日指，這名商業夥伴曾獲邀到訪白金漢宮、溫莎堡等地。



《泰晤士報》指，該名商業夥伴曾獲安德魯王子邀請往白金漢宮，也曾獲邀請到聖詹姆士宮（St. James's Palace）、溫莎堡的活動，還有安德魯王子的生日派對。

安德魯王子2022年12月在英格蘭出席聖誕活動（Getty）

英國廣播公司（BBC）、路透社等傳媒早前指，涉事50歲男子代號為H6，曾被授權成為安德魯王子在中國的商業代表。

根據報道，2021年H6因反恐相關法規在英國邊境被攔下，安全部門隨後下載並檢視他手機內部資料，英方之後認為H6代表中國共產黨從事秘密活動，利用與安德魯王子的關係展開政治干預。

2011年3月7日，英國安德魯王子（Prince Andrew）離開橫貫鐵路位於倫敦金絲雀碼頭的總部。（Getty）

H6之後於2023年遭英國政府基於國家安全考量禁止入境後，向移民法庭提出上訴，惟法庭近日宣布維持原判。

約克公爵辦公室最新在12月13日表示，安德魯王子在收到政府建議後，已與涉事人士停止一切聯繫，又指安德魯王子僅透過官方管道會見涉案人士，並且沒有討論過任何敏感的事情。