Mango創辦人墜谷亡｜兒子憶述：聽到沙石滑落聲　回頭見父親遇難

西班牙服裝牌Mango創辦人兼所有者安迪克（Isak Andic）12月14日在西班牙巴塞羅那（Barcelona）行山時意外墜谷身亡，終年71歲。安迪克的兒子Jonathan回憶事發一刻，指親眼見到父親跌入深谷，自己卻無能為力。



2011年4月7日，西班牙巴塞羅那，圖為安迪克隨西班牙王后萊蒂西亞（Queen Letizia）參觀旗下服裝工廠。（Reuters）

安迪克43歲的兒子Jonathan是Mango高層，他當日一早連同雙親行山，未料意外發生。他向當局解釋，自己一直走在父親身前遠處，事發當時突然聽到石頭和沙子落下的聲音，回頭卻只能眼睜睜地看着父親跌入約150米的深谷，無力阻止慘劇發生。

安迪克出生於土耳其伊斯坦堡，曾任Mango非執行董事長。早在六十年代，他就與家人搬到西班牙東北部的加泰羅尼亞（Catalonia），起初以售賣手工刺繡T恤為生。

財經雜誌《福布斯》（Forbes）預計安迪克的身價高達45億美元（約349億港元），他1972年與兄弟Nahman創立Mango品牌，1984年就在巴塞羅那開設第一家服裝店，隨後於1992年將業務拓展至國際市場，至今在110個國家或地區擁有2,100家店。

2024年12月14日，西班牙服裝牌Mango創辦人兼所有者安迪克（Isak Andic）在西班牙巴塞羅那（Barcelona）意外墜谷身亡，終年71歲。圖為Mango公司當日在社交媒體X上傳安迪克的黑白照。（X@Mango）

Mango在2023年的營業額為31億歐元（約253億港元），其中33%的業務來自於線上。安迪克被視為全球最大快時尚零售商Inditex所有者、ZARA創辦人Amancio Ortega的競爭對手。