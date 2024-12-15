西班牙服裝品牌Mango創辦人墜谷亡　終年71歲

西班牙服裝牌Mango創辦人兼所有者安迪克（Isak Andic）12月14日在西班牙巴塞羅那（Barcelona）意外墜谷身亡，終年71歲。



路透社和英國《衛報》14日報道，當地警方發言人稱，安迪克與其親人當日在巴塞羅那附近的山區行山時，不小心失足滑倒，墜落約150米深的峽谷。

Mango同日在社交媒體X發聲明證實安迪克的死訊，並對此表示遺憾。公司強調，安迪克把自己的一生都奉獻給公司，因此公司未來將繼承他的遺志，把Mango打造成他所渴望、自豪的模樣。

報道稱，安迪克1953年在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）出生，14歲時隨家人搬到西班牙定居，其後於1984年在巴塞羅那開設第一間Mango服裝店。隨後公司逐漸擴展業務，它目前在全球擁有近2,800間分店，業務遍及120多個國家，其2023年的營業額高達31億歐元，成為歐洲最大時尚集團之一。