美國東部各地現神秘無人機？多人舉報　官員：未威脅國家安全

美國聯邦官員說，沒有證據表明美國東部發現的神秘無人機，對國家安全或公共安全構成威脅。



綜合彭博社和路透社報道，美國國土安全部、聯邦航空管理局和聯邦調查局的官員星期六（12月14日）說，機構嚴正看待對於神秘無人機的擔憂，但沒有發現任何迹象表明有惡意的外國或犯罪分子涉及其中。

當局過去兩週通過電話和網絡收到約5000條線索，但只有不到100個線索值得進一步調查。

↓ 新澤西州議員Andy Kim在社交網站上傳的影片 ↓

官員們將這次事件歸咎於人們發現合法飛行的無人機，或將飛機和直升機誤認為無人機。

一名官員星期六說，公眾反應有些過度。「我們不能忽視已經發生的目擊事件，我們正在盡最大的努力尋找這些無人機的來源，但我認為反應有些過度。」

11月中旬，新澤西州開始出現大量無人機目擊事件，最近幾天類似事件蔓延到馬里​​蘭州（Maryland）、馬薩諸塞州（Massachusetts）和其他州，引發關注。

美國多人舉報上空出現「神秘無人機」，圖為新澤西州議員Andy Kim在社交網站上傳的影片截圖（影片截圖）

從星期四（12日）到星期五夜間，共有79宗無人機目擊事件。雖然有些可能是不同人重複觀察到的事件，但每個通報都被視為獨立事件進行處理。

有報告顯示，這些無人機能夠在空中停留長達六小時，引發人們對無人機規格和用途的疑問。

美國當選總統特朗普星期五（13日）在Truth Social社交媒體發文說：「全國各地都有神秘無人機目擊事件。這真的會在我們政府不知情的情況下發生嗎？我不這麼認為！現在就讓公眾知道。否則，就把它們擊落！」

一名官員證實，在位於新澤西州的美國軍事和研究設施皮卡汀尼兵工廠，以及美國海軍基地厄爾海軍武器站上空發現無人機。

新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）也已聯繫總統拜登、參議員舒默和眾議院議長約翰遜，敦促聯邦立法授權該州地方執法部門使用先進的檢測和緩解技術來處理無人機，但沒有具體說明這些措施是什麼。

紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul ）在星期六的聲明中也呼籲國會通過一項法案，加強聯邦航空管理局對無人機的監督，該法案將擴展到一些州和地方當局。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

