Elon Musk旗下SpaceX新計劃　請願冀Starbase升格城市加快發展

自美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）12月12日宣布將旗下SpaceX公司總部定於德克薩斯州的Starbase後，一系列建設計劃隨之曝光。SpaceX希望把Starbase升格為城市，發展成社區，現已向當地官員提交請願書。



2024年12月14日，美國馬里蘭州，圖為馬斯克與特朗普等人出席海軍陸軍橄欖球賽。（Reuters）

馬斯克曾表示，SpaceX的主要辦公室會遷至德州最南端卡梅倫郡（Cameron County）中的博卡奇卡（Boca Chica），該郡共約有42萬居民。

SpaceX總經理Kathryn Lueders表示，這一程序有利於簡化升格城市的所需流程，有助於快速吸引開發和製造星艦（Starship）的所需勞動力，她還指若想要Starbase發展成一個社區，就必須呼籲卡梅倫郡舉行選舉，令Starbase成為該地的一個新城市。

她未有透露有多少人將成為Starbase的居民，當地法官此前發布的報告指出，超過3,400名SpaceX的員工和承包商正在Starbase工作。按照程序，當地部門在審查請願書通過後，才會開始下一步程序，例如設立管轄權來決定誰可以投票，然後再計劃投票。

2024年9月9日，美國佛羅里達州，圖為SpaceX準備發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭。（Reuters）

SpaceX還面臨來自外界的壓力，有非營利組織指控SpaceX將污​​水傾倒到附近的海灣，污染環境。

SpaceX則回應稱，州政府審查未發現任何風險，並稱該訴訟「毫無意義」。