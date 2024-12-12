馬斯克淨資產暴增　成史上首名身家破4000億美元富豪

彭博社12月11日報道，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）目前擁有的淨資產已超過4,000億美元（3.1萬億港元），是史上首名身家跨過此財產門檻的富豪。



報道引述彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaire’s Index）稱，馬斯克旗下的美國太空探索技術公司（SpaceX）與投資人達成高達12.5億美元的內部股分購買協議，使得公司估值達到3,500億美元左右。

這不但使SpaceX成為世界上最有價值的私人新創公司，更使馬斯克的淨資產增加約500億美元（近3,900億港元） ，共計達到4,392億美元。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

另外，人們預期候任總統特朗普（Donald Trump）將作出對電動車有利的政策，以及馬斯克將領導新成立的政府效率部（DOGE），或能與新屆政府建立更緊密的關係。

在眾多利好因素的加持下，馬斯克旗下美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的股價從大選前以來已上漲約65%，進一步使他的財富持續增加。