中國公民無人機空拍SpaceX試射基地　離境前被捕或面臨4年監禁

美國司法部週三指，一名中國公民涉在上月底操縱無人機空拍加州范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base），遭當局控告二宗罪，或面臨最高4年監禁。這個基地主要負責發射民用以及軍用設施，由NASA和美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司（SpaceX）負責。



涉事39歲中國疑犯周應飄（Yinpiao Zhou，音譯）週一在三藩市國際機場離境前被捕，他被控未登記不提供運輸的飛機以及侵犯國防空域。假如他被控告的罪名成立，還將罰款約40萬美元（約310萬港元）。

司法部表示，周應飄具有中美雙國籍，最近在今年2月前往中國，他週二出庭，但未提出抗辯。法庭文件指，周應飄起初在基地附近公園放飛無人機，並操作無人機飛臨基地拍下多張照片。無人機全程飛行近一小時，最高飛行高度達到近1英里（約1.6公里）。

2024年4月11日，美國加州，圖為加州范登堡太空軍基地（Vandenberg Space Force Base）發射場。（Reuters）

不過無人機在飛經基地附近便被檢測系統發現，安全人員因此找到周應飄，還在藏在他的外套口袋中發現無人機。警方調查疑犯手機後發現，他曾在網上搜尋登堡太空軍基地無人機使用規則，以及與另一人的搜尋紀錄，其中有關入侵無人機程式，以更改最高飛行高度限制。

今年4月1日，SpaceX曾在這個基地發射獵鷹9號（Falcon 9）火箭。