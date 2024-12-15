庫克傳赴海湖莊園晤特朗普　二人共進晚餐

美媒引述消息人士報道，蘋果公司（Apple Inc.，AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）12月13日前往佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）會見美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），並共進晚餐。



據美媒報道，這是自特朗普贏得大選後二人首次會面。

在此之前，已有其他多位科技巨擘高層向特朗普示好，包括美國人工智能公司OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）、社交平台Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）等。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓君悅酒店與眾議院共和黨人會面時發表演說。（Reuters）

特朗普第一任期內與庫克關係融洽，不像與其他科技高管之間曾有衝突，例如朱克伯格曾刪除特朗普的Facebook賬號，貝索斯也批評過特朗普並支持其競選對手。這些高層都正在尋求改善與特朗普的關係。

特朗普10月曾表示，他已與庫克討論蘋果與歐盟之間長期的稅金爭端。此前庫克領導的蘋果公司被歐盟判補交稅款將近150億美元，特朗普10月表示：「我不會讓他們利用我們的公司，不可能會發生。」