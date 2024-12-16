以色列空襲敘利亞西部武器庫　爆炸出現蘑菇雲　引發3級地震

以色列12月15日空襲敘利亞西部塔爾圖斯（Tartus），據報一個基地及武器庫被炸後冒出蘑菇雲，其威力大到錄得3.0級地震。網上影片顯示爆炸時的震撼畫面，猶如末日景象。



社交媒體賬號OSINTdefender和金磚國家新聞（BRICS News）的影片顯示，據稱是塔爾圖斯附近發生大爆炸，出現衝天火光、有多次爆炸聲和巨大蘑菇雲。

綜合《每日星報》（Star Daily）、《每日郵報》報道，以軍14日轟炸沿海的塔爾圖斯地區，當地有多個軍事基地，包括俄羅斯在敘利亞兩座軍事基地之一——俄海軍基地及彈藥庫，隨後發生爆炸。

敘利亞人權觀察組織形容，這是2012襲擊開始以來「敘利亞沿海遭受的最猛烈襲擊」，並表示當地防空部隊和「地對地導彈倉庫」受襲。

報道指，爆炸規模極大，附近有地震探測器測量出黎克特制3級地震。

研究員Richard Cordaro表示，820公里外的土耳其西部伊斯尼克（Isnik）也探測到爆炸，並稱訊號傳播速度是一般地震的2倍。