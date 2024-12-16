敘利亞局勢｜英國與反對派武裝外交接觸　卡塔爾大使館隔13年重開

英國外相林德偉（David Lammy）12月15日表示，英國政府已與推翻巴沙爾（Bashar al-Assad）政權的敘利亞反對派武裝進行「外交接觸」。他同日並與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，布林肯就敘利亞問題表達華府立場，稱支持由敘利亞人民選出一個「負責任的、有代表性的」政府。



另外，卡塔爾同日宣布，自2011年起關閉的駐敘利亞大使館，將於當地17日恢復運作，以反映卡塔爾對敘利亞人民的堅定支持，卡塔爾亦將向敘利亞提供緊急人道主義援助。敘利亞2011年爆發內戰，卡塔爾召回駐敘大使並關閉使館。



2024年12月15日，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）被推翻後，無人機飛過敘利亞大馬士革附近。（Reuters）

英國外相林德偉指出，反對派武裝的沙姆解放組織（HTS）仍被英國列為被禁止的恐怖組織，但雙方已展開外交接觸。他表示，希望看到敘利亞成立一個代議制、包容性政府，希望化學武器被妥善庫存而非使用，也希望確保不會再有持續性暴力事件。

圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

與此同時，英國政府同日宣布，為敘利亞提供5,000萬英鎊的人道援助計劃。而在前一天，美國亦宣布已與HTS進行外交接觸。