日本三菱銀行保險箱遭竊逾10億日圓財物　行長道歉反因姓氏成焦點

日本三菱UFJ銀行一名前員工在4年半內從兩間分行的保險箱中偷走價值超過10億日圓（約5050萬港元）的現金與貴重物品，調查發現該員工是通過存戶的備用鑰匙打開夾萬，現已被開除。銀行行長半澤淳一公開道歉，卻因姓氏「半澤」引起熱議。



日本放送協會（NHK）報道，三菱UFJ銀行一名40多歲女職員過去在東京的練馬分行與玉川分行負責管理保險箱業務時，未經允許打開客戶保險箱，竊取其中的現金與貴重物品，涉及超過10億日圓（約5050萬港元），作案時間長達4年半。該員工11月被銀行開除。

涉案的是三菱UFJ銀行的兩間東京分行。（Reuters）

涉案的是銀行向客戶出租的保險箱，可用於存放股票證明、存摺、產權證書及珠寶等貴重物品。

案發的兩間分行規定客戶持有一把保險箱鑰匙，但為防止丟失，每個保險箱還有一把備用鑰匙。

行竊的女職員正是備用鑰匙的保管人，她自稱單獨作案，用鑰匙打開保險箱並偷走財物。

日媒稱，日本金融廳12月16日要求銀行針對案件進行報告。三菱UFJ銀行召開記者會，行長半澤淳一向客戶鞠躬道歉，並承諾改革銀行管理制度。

因為行長半澤淳一與日劇《半澤直樹》的同名主角姓氏相同，此反而成為網上焦點，不少日本網民表示有趣：「半澤直樹終於當上了總裁」、「行長是半澤先生，應該會對受害人加倍奉還吧。」