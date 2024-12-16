駐日本沖繩首批100美軍移師關島　擬2025年轉移4千人

美國軍方12月14日宣布，在日本沖繩駐紮約1.9萬名美軍中，計劃將其中9千人遷出沖繩，有4千人將移師關島，目前首批100名後勤人員已開始遷往關島，預料2025年內完成。



日本防衛相中谷元當日指，美軍移師的舉措非常重要，將繼續與美方共同推動。日本共同網分析，駐沖繩美軍移師關島的目的，是在維持日美同盟威懾力的同時，減輕沖繩因駐日美軍基地集中而承受的負擔。

在計劃遷出的9千人中，除分階段將4千人移師關島外，其餘人員還將前往夏威夷等地，遷出費用預計為86億美元，其中日本將支付28億美元。這是美日兩國政府在2006年就駐日美軍整編路線圖達成共識以來，駐沖繩的美軍首次移師海外。

圖為日本放送協會（NHK）12月15日公布駐沖繩美軍照片。（NHK）

沖繩地區自二戰結束後被美軍佔領，1972年交由日本管轄，美軍位於沖繩的軍事設施面積逐漸減少，到2022年時較之前已減少三分之二。