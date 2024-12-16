日本插畫大師高橋真琴逝世終年90歲　華麗少女星星眼畫風始祖

日媒12月16日報道，日本插畫大師高橋真琴11月17日因病逝世，終年90歲。這位男藝術家的畫作以華麗少女風格聞名，據日媒指，他獲視為確立少女「閃亮星星眼」畫作風格的藝術家。他除了出版過多個繪本、繪製雜誌與書籍封面外，也曾與大品牌合作，例如是Anna Sui、COMME des GARÇONS。



高橋真琴的繪本封面（書籍封面）

根據日媒指，高橋真琴已於11月17日逝世，他生前住院一段時間，因患有「食道胃接合部癌」離世，終年90歲，葬禮已在11月25日舉行，僅供親屬參加。

高橋真琴1934​​年出生於大阪，他先在《少女》雜誌發表作品，也會為雜誌繪製封面與插圖，並會為紡織品如手帕、文具如鉛筆盒等創作少女插圖，印製到產品上。1987年在千葉縣開設「真琴畫廊」。

描繪每個少女最閃耀瞬間

他曾出版多個繪本，根據出版社介紹，高橋真琴從少年時代就喜歡少女畫，在50年代出道後，他不斷創作少女畫，對他而言，每個女生都是公主，他想要描繪的是每個少女最閃耀的瞬間。

日本插畫大師高橋真琴2024年11月17日因病逝世，終年90歲，圖為他昔日照片（佐倉市政府網站）

日本插畫大師高橋真琴2024年11月17日因病逝世，終年90歲，圖為他昔日照片（佐倉市政府網站）

日媒形容他長期為少女文化作出貢獻，經常舉辦畫展，是確立華麗少女閃亮星星眼畫風的藝術家。

時尚品牌Anna Sui、COMME des GARÇONS也曾在商品系列使用他的畫作。

時尚品牌Anna Sui曾與高橋真琴合作（購物網站）

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