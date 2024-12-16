朝鮮官媒報道尹錫悅彈劾案：充斥虛偽和無賴的欺騙遊戲

12月14日韓國總統尹錫悅彈劾案獲國會通過，朝鮮官媒朝中社16日才報道，稱「傀儡總統」尹錫悅把戒嚴理由推給在野黨和「什麼人」的威脅，是一場充斥虛偽和無賴的欺騙遊戲。



尹錫悅12月3日突然宣布韓國進入戒嚴，稱要剷除「親朝鮮勢力」並直指在野共同民主黨，大約6小時後戒嚴令取消。韓國國會14日通過彈劾尹錫悅議案，16日執政國民力量黨黨魁辭職。

2024年12月14日，韓國總統尹錫悅在首爾的總統官邸向全國發表演說。（Reuters）

朝中社表示，「傀儡總統」尹錫悅把妄自宣布戒嚴的責任推給在野黨和「什麼人」（親朝鮮勢力）的威脅，且誣陷廣大群眾的彈劾鬥爭為「瘋狂的劍舞」；報道稱「這是一場充斥虛偽和無賴的欺騙遊戲」，故引起政界和社會更加強烈的反抗和憤怒。

朝中社還表示，很多國民力量黨黨員對「本黨的醜態」感到大失所望並集體退黨，黨內分裂愈演愈烈。

早在12月11日，朝中社就評價尹錫悅戒嚴事件，形容是「把法西斯獨裁政權的槍指向人民」。