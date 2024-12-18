外媒稱加沙停火協議或數日內達成　哈馬斯：前提是以方不設新條件

路透社12月17日引述消息人士稱，預計以哈雙方將在未來幾天內簽署加沙停火協議。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）同日發聲明表示，如果以色列停止設定新的條件，就有可能達成停火和交換人質的協議。



該消息人士還聲稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）目前正前往開羅參與加沙停火談判；然而總理辦公室同日表示，他正在戰略要地黑門山（Mount Hermon）聽取有關敘利亞相關行動的簡報，惟未透露其接下來的去向。

圖為2024年12月10日，以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）抵達在特拉維夫地區法院，首次就其貪腐案出庭作證。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）同日稍早引述巴勒斯坦高級官員稱，加沙停火談判已進入「決定性的最後階段」。

該官員表示，目前討論中的停火協議將分3個階段實施。第一階段為期45天，哈馬斯釋放被扣押的以色列平民和女性軍人，以軍將撤出加沙中心地帶、沿海公路和埃及交界的戰略地點，並允許流離失所民眾返回加沙北部。

在第二階段，哈馬斯將釋放剩餘的被扣押人員，以軍同時須全面撤出加沙地帶；第三階段則是雙方正式結束衝突。

2024年12月16日，從以色列邊境一側可以看到，加沙地區在遇襲後冒起煙霧。（Reuters）

美以對達成協議感樂觀

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）17日接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，美國官員認為有關方非常接近達成加沙停火協議。

柯比稱，美國與以色列一樣認為很快能達成停火協議，但他們仍然會保持謹慎的態度。他指出：「我們以前也遇到過這樣（接近達成協議）的情況，但最後卻沒能達成協議。」

2024年7月31日，美國華盛頓，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）發表講話。（Reuters）

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）16日曾表示，以色列與哈馬斯正「前所未有地」接近達成停火協議，但未有透露細節。