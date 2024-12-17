特朗普記者會：加沙戰事應在他上任前停火　會與普京討論俄烏協議

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）於12月16日會見記者，談及加沙戰事及俄烏戰爭，均稱必須達成停火協議。他表示，會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）討論，又表示他對衝突造成的屠殺畫面感到不安。



+ 2

特朗普在佛羅里達州棕櫚灘會見記者，稱日前與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）進行了「非常愉快的交談」。特朗普重申，如果哈馬斯在他明年1月20日上任前不釋放人質，將有嚴重後果。他並補充說，如果在他就職時，加沙戰事仍未能達成停火協議，「那將不會令人愉快」。

圖為2024年12月7日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在法國出席巴黎聖母院的重開儀式，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）談話。（Reuters）

拒談烏克蘭是否要割讓領土

對於俄烏戰事，特朗普指澤連斯基應準備好與普京達成協議，以結束近3年的烏克蘭戰爭，強調戰事必須停止。

但對於烏克蘭是否要割讓領土問題，特朗普沒有直接回答。他表示，大部份爭議領土已化為廢墟，需要一個世紀才能恢復。「我的意思是，有些城市已沒有矗立的建築物，而是一片拆遷地盤」。他還說，看到了屍橫遍野的戰場照片，讓他想起1861年至1865年美國內戰期間的一些可怕畫面。