加拿大擬擴大對中國產品徵收關稅　最早明年開始

加拿大最新財政報告顯示，該國計劃最快明年開始，向更多中國產品徵收關稅。在12月16日公開的秋季財政報告提到，加拿大預定在新年伊始，對從中國進口的部份太陽能產品和關鍵礦物徵收關稅，並於2026年對半導體、永久性磁鐵和天然石墨徵收關稅。



2024年9月25日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在首都渥太華（Ottawa）的國會下議院發表講話。（Reuters）

報告未詳細說明徵收關稅的比例，也未具體說明哪些具體產品，但表示將很快公布有關措施的進一步細節。路透社引述消息人士稱，這些措施將防止中國的非市場貿易行為，在加拿大和整個北美造成不公平和有害的市場扭曲。

由總理杜魯多（Justin Trudeau）領導的加拿大政府，經常批評中國產能過剩，稱加拿大需要保護當地就業機會，防止廉價的中國產品進入。

加拿大政府目前已對所有中國進口電動車徵收100%的關稅，並向中國進口鋼鐵和鋁產品徵收25%關稅。該國財政部此前曾預告，正研究擴大範圍。