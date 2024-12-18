敘利亞發現多處亂葬崗　估計超過10萬人被前巴沙爾政府殺害｜有片

英國媒體報道，敘利亞（Syria）首都大馬士革（Damascus）郊區發現亂葬崗，估計有超過10萬人被前巴沙爾政府（Bashar al-Assad ）虐待及殺害。



路透社12月18日引述一名國際戰爭罪行檢控官報道，從敘利亞近來發現的多個亂葬崗，自2013年以來，有超過10萬人遭受酷刑和殺害。

網上有影片指在敘利亞首都大馬士革附近發現大量亂葬崗：

美國前戰爭罪行大使Stephen Rapp，在檢視了兩個位於大馬士革附近的亂葬崗後向路透社表示：「我們可以肯定有超過10萬人在「失蹤後」，被這台「殺人機器」折磨致死。

Stephen Rapp指，根據他在這些亂葬崗中看到的情況，他對這些數字沒有太大懷疑。

他又表示：「自從納粹以來，我們真的沒有見過這樣的事情。」他曾主導盧旺達和塞拉利昂戰爭罪行法庭的起訴工作，並正與敘利亞民間社會合作紀錄戰爭罪行證據，並為未來可能出現的訴訟做準備。

Stephen Rapp強調：「從將人們從街道和家中帶走的秘密警察，到將他們餓死和折磨致死的獄卒和審訊者，再到隱藏屍體的卡車司機和推土機司機，成千上萬的人都參與了這個殺戮系統。」

據估計，自2011年巴沙爾向反對派實施強硬鎮壓，其後演變為全面內戰戰爭以來，已有數十萬敘利亞人喪生。

2024年12月17日，圖為無人機拍攝的敘利亞Najha地區。據當地居民表示，阿薩德政權倒台後，在這裏發現巴沙爾（Bashar al-Assad）掌權時留下的亂葬崗。（Reuters）

據報道，巴沙爾和他的父親哈菲茲（Hafez al-Assad，曾擔任阿薩德總統，於2000 年去世）長期被人權組織和各國政府指控大規模執行「私下處決」，包括在該國監獄系統內進行大規模處決以及對敘利亞人民使用化學武器。

已逃往俄羅斯的巴沙爾過去曾多次否認其政府侵犯人權，並將反對派描述為極端分子。

報道指，駐美國的敘利亞倡議組織，敘利亞緊急工作組（Syrian Emergency Task Force）的負責人Mouaz Moustafa也檢視了位於大馬士革以北40公里的Qutayfah，他估計僅在那裏就埋葬了至少10萬具屍體。