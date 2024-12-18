內塔尼亞胡視察邊境緩衝區　在任以色列領導人首次進入敘利亞領土

在敘利亞巴沙爾政權倒台後，以軍先發制人佔領以敘邊境的緩衝區。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）12月17日赴區內戰略要地黑門山（Mount Hermon）視察，期間強調以軍將駐紮在敘利亞邊境的緩衝區，尤其是黑門山的山頂，直至找到能確保以色列安全的安排。美媒稱，這是首次有以色列在任總理踏足敘利亞領土。



路透社和美媒17日報道，內塔尼亞胡當日登上黑門山視察及聽取軍事簡報，稱他53年前作為士兵曾登上這座山的山頂，近期的事件顯示黑門山對以色列的重要性有增無減。

與內塔尼亞胡同行的國防部長卡茨（Israel Katz）就指，黑門山的山頂形同以色列的眼睛，可以識別鄰近及遠處的敵人，他已指示以軍在該地建立防禦工事，以作為可能須長駐的準備。

內塔尼亞胡在黑門山頂錄製影片發表講話：

以色列軍隊在敘利亞變天後，控制了該國境內約400平方公里的緩衝區，這是以色列和敘利亞之間於1974年建立控制線的協議以來，以軍首次駐紮在緩衝區。

對於以方的行動，敘利亞反對派武裝的沙姆解放組織（HTS）領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）14日稱，目前注重於重建國家，無意捲入新的衝突。