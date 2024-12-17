敘利亞變天｜HTS領導人：所有反對派武裝將解散　未來併入國防部

推翻敘利亞巴沙爾政府的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）12月16日表示，所有反對派武裝組織將解散，轄下武裝分子在接受訓練後，未來會加入國防部。



朱拉尼16日在社交媒體發文說，所有人須遵守法治，並強調實現國內團結的重要性。「國家和所有宗教間必須有社會契約，以保障社會公正」。

他同日與英國外交官代表團會面時，呼籲國際解除制裁，以便讓難民能夠返回家園。敘利亞目前仍受美國和歐盟制裁的制約，因為部份反對派武裝曾與基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）有關係，被多國列為恐怖組織。

2024年12月6日，敘利亞沙姆解放組織（HTS）領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）表示，叛軍目標是推翻巴沙爾政權。（YouTube/ @CURX）

沙姆解放組織12月8日領導反對派武裝攻佔首都大馬士革，推翻巴沙爾家族半個世紀的統治，前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）則逃亡到俄羅斯。

除了英國，歐盟最高外交官同日也抵達大馬士革舉行會談。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說：「我們不能留下真空。」她也警告說，俄羅斯和伊朗「不應該在敘利亞的未來中佔有一席之地」。

自2011年爆發內戰以來，敘利亞政府獲得伊朗和俄羅斯的支持。

圖為2024年12月15日，敘利亞大馬士革中部，有民眾高舉新統治者的旗幟。（Reuters）

俄羅斯外交部表示，敘利亞人應該決定自己的未來，並呼籲建立一個包容性政府，兼顧不同的民族和宗教利益。俄方指出：「我們相信幾十年來，俄敘人民之間的友好和相互尊重關係將繼續建設性地發展。」

路透社14日引述消息稱，俄軍正從敘北部和阿拉維山脈的哨所撤軍，但不會離開兩個主要基地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

