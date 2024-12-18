尹錫悅遭彈劾　親信「國師」涉收政治獻金被捕　曾被質疑干政

韓國總統尹錫悅因戒嚴令風波遭國會彈劾，目前總統職務已被暫停。就在尹錫悅四面楚歌之際，他的親信亦成為執法部門的目標。綜合韓國媒體報道，在青瓦台內身份形同「國師」的僧侶「建進法師」，12月17日因非法收取政治資金遭到逮捕。



韓國網民上載影片，影片來到0:35，2022年1月1日國民力量黨總統候選人尹錫悅訪問選舉本部網絡辦公室時，法號「建進法師」的64歲男子全成裴熟絡地拍着尹錫悅的肩膀：

據韓國媒體報道，首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合搜查團17日上午，逮捕佛教僧侶、法號「建進法師」（Geon Jin）的64歲男子全成裴（Jeon Seong-bae），並搜查其住所。

報道指，全成裴涉嫌在2018年地方選舉期間，涉嫌以「協助選舉」為由，收受多名政客的非法政治資金，觸犯政治資金法等罪名，而這案是在檢方偵查另一宗案件時意外揭露的。報道並未有交代全成裴所涉及的案件是否與尹錫悅有關。

韓國總統尹錫悅妻子金建希（GettyImages）

韓國媒體過往一直指全成裴與尹錫悅夫婦關係密切。據報，他先結識第一夫人金建希，曾在金建希2007年成立的美術策展公司Covana Contents擔任顧問。

2021年尹錫悅與金建希結婚，2022年代表人民力量當參選總統，全成裴全程直接參與選舉工程，角色儼如「國師」和參謀。

韓國總統尹錫悅因戒嚴令風波遭國會彈劾，目前總統職務已被暫停。就在尹錫悅四面楚歌之際，他的親信亦成為執法部門的目標。綜合韓國媒體報道，在青瓦台內身份形同「國師」的僧侶「建進法師」，17日因非法收取政治資金遭到逮捕。圖為建進法師與尹錫悅2022年一同拜訪首爾汝矣島大河大廈的競選網絡戰部門（Youtube@프레시안）

韓國媒體亦曾報道，建進法師過去多次向外界炫耀與尹錫悅夫婦的交情，2022年總統大選期間更向身邊親友表示，「他肩負起尹錫悅檢察官的精神導師，同時還是即將成為「國師」的人」，被外界質疑以宗教人士的身份干涉國家政治。