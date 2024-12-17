韓國當局企圖再搜總統府　尹錫悅：在法律層面提出異議

韓國政府12月17日向首爾龍山總統府發出傳票，以涉嫌叛亂罪傳召調查總統尹錫悅，但遭退回。警方表示無論是否收到，都將其視為知情。尹錫悅則稱，叛亂罪名不成立，將在法律層面提出異議。



韓聯社報道，尹錫悅上周六因發布戒嚴令而被彈劾，並被暫停總統職務。由韓國警方、高位公職者犯罪搜査處（CIO）及國防部調查單位組成的聯合調查組表示，今日以掛號郵件發出傳令，調查人員還將傳票親自送到總統辦公室和總統官邸，但因總統保衛部門拒絕合作而失敗，均被退回。

當局現正要求尹錫悅明天早上10時，前往京畿道南部果川市的CIO辦公室受審，並指控他煽動叛亂和通過實施戒嚴濫用職權。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為尹錫悅發表講話，向因戒嚴令受影響的公眾致歉。（Reuters）

此前，韓國憲法法院要求尹錫悅在23日前提交有關彈劾案的答辯，並將於27日舉行彈劾案首場聽證會，還表示當事人可以不出席。將在聽證會結束後另行敲定正式庭審辯論日期。