尹錫悦奉陪到底的背後　韓國民主已經被玩壞

韓國國會宣佈彈劾案獲得通過後，尹錫悦的總統職務被暫停，未來一段時間韓國將進入司法時間。韓國憲法法院將在180內對尹錫悦彈劾案做出裁決。

尹錫悦拒不認罪，誓言「奉陪到底」的背後是他認為還有司法上的勝利空間。尹錫悦被彈劾的由頭是戒嚴令違反憲法。

韓國憲法第七十七條規定因戰時、事變或相當於此的國家非常事態，有必要使用兵力應付軍事上的必要或維持公共秩序時，總統可宣佈戒嚴。

2024年12月14人，韓國首爾，圖為李在明在呼籲彈劾尹錫悦的集會上發表講話。（Reuters）

在判定戒嚴是否違憲上，韓國憲法法院在判決韓國前中央情報部長金載圭刺殺前總統朴正熙的案件時，曾明確稱「總統宣佈戒嚴的行為是具有高度政治和軍事性質的行為，判斷其宣佈戒嚴正當性的機關是有解除戒嚴權的國會。由作為司法機關的法院進行審查，超出了司法權的內在界限。」

因此，從憲法上講，尹錫悦有宣佈戒嚴的權力。雖然彈劾尹錫悦案件移交到了憲法法院，但韓國憲法法院明顯沒有權限就戒嚴令做出司法審查。檢察官出身的尹錫悦賭的就是韓國憲法法院沒有權限就戒嚴令做出司法審查。尹錫悦正在積極組建辯護律師團隊應對彈劾審判，檢察系統前輩、前大檢察廳中央調查部長金洪一亦在選擇人員名單當中。

但韓國《憲法》第七十七條和《戒嚴法》第二條同時規定，只有在發生戰爭、動亂以及與此相當的國家緊急事態並有必要投入軍力維護社會秩序時，才能實施緊急戒嚴。尹錫悦宣佈實施戒嚴的理由是，在野黨頻繁彈劾國政要員使國政系統癱瘓，這些是否符合《憲法》和《戒嚴法》所規定的戒嚴條件，有待商榷。

韓國戒嚴風波後，四面楚歌的總統尹錫悦依然拒絕下台。首爾連日來晚上都有示威者在國會大樓外舉行大型集會，大量民眾無懼攝氏0度以下的氣温，在凜冽的街道揮動螢光棒，起勁地唱着如APT.和Crooked等大熱KPOP歌曲，場面令人動容。圖為12月9日，大量示威者在國會大樓外唱着大熱神曲APT.。(X@pinkaliyah4)

根據韓國《刑法》第八十七條，若以排除國家權力或破壞憲政秩序為目的發動暴動可構成內亂罪。「破壞憲政秩序」是指以強制手段顛覆或阻礙依據憲法設立的國家機構行使職權。尹錫悦宣佈國會是犯罪者的巢穴、反國家勢力，並派員包圍過會，有癱瘓國會破壞憲政秩序的嫌疑。

歷史上，韓國前總統全斗煥和盧泰愚曾因宣佈戒嚴，以擾亂國憲被定內亂罪。尹錫悦和全斗煥盧泰愚的區別在於前者戒嚴後成功包圍國會，後者封鎖國會失敗，國會的職能沒有受到實質性阻礙。尹錫悦涉嫌內亂罪，到底是僅限於有嫌疑犯罪未遂，還是將以有內亂嫌疑認定為內亂罪，都有爭議。

韓國憲法法院審核尹錫悦彈劾案，將是對韓國法律和制度的一次檢閲和洗禮。迫於民意對於尹錫悦宣佈戒嚴令的反感，憲法法院是否不得不做出民意審判未可知。但是韓國總統幾乎沒有善終，從朴槿惠到尹錫悦，屢屢上演總統被的醜聞，將其命運交由憲法法院裁決，只能說明韓國政客們已經將民主玩壞。

2024年12月14日，韓國首爾，圖為一名示威者在國會前舉行集會，要求彈劾韓國總統尹錫悦。（Reuters）

尹錫悦本人和朴槿惠的最大不同是尹錫悦自身非常懂司法，檢察官出身的他成名於將朴槿惠和李明博送進監獄。這樣一個司法的體制內人竟然在當選總統後涉嫌違反憲法，是非常諷刺的。

而更諷刺的是，在這一輪倒尹運動中出盡風頭的共同民主黨黨首李在明，是下一任韓國總統的有力角逐者。但李在明同樣官司纏身。2024年11月李在明以違反《公職選舉法》為由在一審判決中被判處有期徒刑1年。依照《選舉法》規定，該案的二審和三審分別應在3個月內宣判。如果兩三個月內李在明罪名終審成立，那麼其被選舉權受限10年，將無緣下次總統選舉。

除此之外，李在明還有兩個案件在走司法程序，一宗涉及京畿道城南市房地產開發案的貪腐案，另一宗涉及參與向朝鮮非法轉移800萬美元現金。不是毫無爭議的萬眾所歸，現總統和最有潛力當選總統的政客紛紛深陷司法程序，這說明政客之間的鬥爭已經上升到引入憲法法律的對抗，制度的漏洞已經被鑽成了篩子，整個國家由於內耗嚴重已經陷入了制度性癱瘓。