加拿大擬推70億措施加強邊境安全　冀回應特朗普加關稅威脅

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾多次威脅，上任後會對加拿大加徵關稅。加拿大18日回應，指已與美國新政府的過渡團隊溝通，形容通話令人鼓舞，還計劃6年內撥款13億加元（約70億港元），以加強美加邊境安全。



加拿大安大略省曾揚言就特朗普關稅威脅舉措反制，但聯邦政府對美國態度略顯緩和。公共安全部長勒布朗（Dominic Leblanc）表示，這些措施包括為警方添置直升機和無人機等設備，並成立新的聯合工作組，打擊跨境有組織犯罪活動。

勒布朗強調，當局亦會加強利用人工智能（AI）技術，打擊非法販運芬太尼（Fentanyl ）、經加拿大流入美國的情況，並計劃修例授權當局基於公共利益，取消、暫停或更改已發出的簽證。

2019年12月4日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）在在英國沃特福德（Watford）舉行的北約會議上與加拿大總理杜魯多交談。 （Reuters）

特朗普早前預告，下月上任後會對加拿大貨品徵收25%關稅，直至加拿大嚴厲打擊芬太尼等毒品和非法移民進入美國。