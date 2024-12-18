加拿大政壇震盪　特朗普火上加油：方慧蘭或遭「州長」杜魯多解僱

加拿大前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）12月16日宣布辭職，並指她與總理杜魯多（Justin Trudeau）對加拿大的最佳前進道路看法有分歧。美國候任總統特朗普（Donald Trump）17日在社交媒體上批評稱，方慧蘭的行為不利美國與加拿大達成協議。他期間再次嘲諷杜魯多是「加拿大州長」，並暗示方慧蘭可能是被杜魯多解僱。



加拿大時任財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland ）2024年7月1日在加拿大安大略省渥太華市出席加拿大國慶日慶祝活動上發表講話。（Reuters）

美國《國會山報》（The Hill）17日報道，特朗普當日在社交媒體X上表示，當方慧蘭辭職或被「州長」杜魯多解僱時，整個「加拿大州」都對此感到震驚。

特朗普進一步批評方慧蘭的行為完全是「有毒」，稱她身位財政部長完全不利於達成對加拿大公民有好處的交易，所以當地民眾在她離職後，也不會懷念她。

加拿大財政部長方慧蘭在宣布辭職後，她在社交網站指，她們2人對未來最適合加拿大的發展路向有分歧。她認為，面對特朗普威脅對加拿大加徵25%的關稅，加拿大需保持財政實力，那樣才能為即將到來的關稅戰做好準備。

杜魯多其後任命公共安全部長勒布朗（Dominic Leblanc）為新任財長。