加拿大政壇震盪 特朗普火上加油：方慧蘭或遭「州長」杜魯多解僱
撰文：劉耀洋
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加拿大前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）12月16日宣布辭職，並指她與總理杜魯多（Justin Trudeau）對加拿大的最佳前進道路看法有分歧。美國候任總統特朗普（Donald Trump）17日在社交媒體上批評稱，方慧蘭的行為不利美國與加拿大達成協議。他期間再次嘲諷杜魯多是「加拿大州長」，並暗示方慧蘭可能是被杜魯多解僱。
美國《國會山報》（The Hill）17日報道，特朗普當日在社交媒體X上表示，當方慧蘭辭職或被「州長」杜魯多解僱時，整個「加拿大州」都對此感到震驚。
特朗普進一步批評方慧蘭的行為完全是「有毒」，稱她身位財政部長完全不利於達成對加拿大公民有好處的交易，所以當地民眾在她離職後，也不會懷念她。
加拿大財政部長方慧蘭在宣布辭職後，她在社交網站指，她們2人對未來最適合加拿大的發展路向有分歧。她認為，面對特朗普威脅對加拿大加徵25%的關稅，加拿大需保持財政實力，那樣才能為即將到來的關稅戰做好準備。
杜魯多其後任命公共安全部長勒布朗（Dominic Leblanc）為新任財長。
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