美加貿易爭端　杜魯多強硬回應　特朗普反擊嘲諷：「加拿大州長」

隨着美國候任總統特朗普（Donald Trump）上台之日趨近，美國與加拿大的貿易爭議愈演愈烈。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）12月9日表示，一旦美方加關稅，加拿大將回應（will respond），被外界視為其迄今為止最強烈的言辭。特朗普10日在社交媒體發文嘲諷杜魯多是美國的「州長」。



特朗普10日在社交媒體Truth Social上稱，自己前幾天晚上與「加拿大州州長」杜魯多共進晚餐，並對此感到很「高興」。

他接着再次將杜魯多形容為州長（Governor）而非總理（Prime Minister），並表示：「我期待很快再次見到州長，這樣我們就可以繼續針對關稅和貿易進行深入談判，談判結果對所有人而言將是非常了不起的！」

特朗普11月29日在佛羅里達州（Florida）與杜魯多會面時，曾半開玩笑地建議讓加拿大成為美國第51個州。

特朗普已表明，除非加拿大阻止移民和毒品越境，否則美國將對加拿大進口產品徵收25%的關稅。加拿大75%的商品和服務都出口到美國，關稅將嚴重損害加拿大經濟。

據霍士新聞（Fox News）的報道，特朗普曾告訴杜魯多，如果加拿大無法承受美國計劃徵收的關稅，那麼加拿大應該併入美國，成為美國第51國州。

2024年11月29日，在特朗普威脅對加拿大徵收25%關稅後，加拿大總理杜魯多突然現身美國佛羅里達，並和特朗普在海湖莊園共進晚餐。（X/ @JustinTrudeau）

不過，在公開場合中，特朗普和杜魯多都稱兩人會面進展順利。特朗普當時稱，兩人進行「非常富有成效」的會談；杜魯多也說期待兩國合作，「感謝特朗普的晚餐。我再次期待我們能夠共同努力」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

