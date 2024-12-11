美加貿易爭端 杜魯多強硬回應 特朗普反擊嘲諷：「加拿大州長」
撰文：聯合早報
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隨着美國候任總統特朗普（Donald Trump）上台之日趨近，美國與加拿大的貿易爭議愈演愈烈。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）12月9日表示，一旦美方加關稅，加拿大將回應（will respond），被外界視為其迄今為止最強烈的言辭。特朗普10日在社交媒體發文嘲諷杜魯多是美國的「州長」。
特朗普10日在社交媒體Truth Social上稱，自己前幾天晚上與「加拿大州州長」杜魯多共進晚餐，並對此感到很「高興」。
他接着再次將杜魯多形容為州長（Governor）而非總理（Prime Minister），並表示：「我期待很快再次見到州長，這樣我們就可以繼續針對關稅和貿易進行深入談判，談判結果對所有人而言將是非常了不起的！」
特朗普11月29日在佛羅里達州（Florida）與杜魯多會面時，曾半開玩笑地建議讓加拿大成為美國第51個州。
特朗普已表明，除非加拿大阻止移民和毒品越境，否則美國將對加拿大進口產品徵收25%的關稅。加拿大75%的商品和服務都出口到美國，關稅將嚴重損害加拿大經濟。
據霍士新聞（Fox News）的報道，特朗普曾告訴杜魯多，如果加拿大無法承受美國計劃徵收的關稅，那麼加拿大應該併入美國，成為美國第51國州。
不過，在公開場合中，特朗普和杜魯多都稱兩人會面進展順利。特朗普當時稱，兩人進行「非常富有成效」的會談；杜魯多也說期待兩國合作，「感謝特朗普的晚餐。我再次期待我們能夠共同努力」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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