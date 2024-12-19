日本今年首11個月迎近3338萬旅客　創年度最高紀錄

日本政府觀光局12月18日發佈估算數據稱，2024年1月至11月的訪日遊客高達約3,338萬人次，已超過2019年創下的全年最高紀錄3,188萬人次。日媒稱，由於日元貶值以及日本文化持續人氣高企，預計2025年也能保持良好勢頭。



2015年2月7日，日本白川村，外國遊客登山觀賞冬季彩燈。（Getty）

日本共同網18日報道，11月的訪日遊客數較2023年同期增長30.6%，達318萬人次。由於首11個月的每月月均同比增長30%以上，在尚未加入12月數據的情況下，就已刷新全年最高紀錄。觀光局預計，按目前的增長趨勢，全年訪日遊客人數將達3,500萬人次。

報告顯示，11月赴日本的韓國旅客高達約74.95萬人次；中國內地旅客有約54.6萬人次；台灣旅客有48.8萬人次；香港的則有22.7萬人次。

2015年9月7日，日本京都，身穿日本和服的中國遊客在清水寺前拍照留念。（Getty）

報道稱，日本政府正努力實現2030年訪日遊客達6000萬人次的目標，但各地卻發生交通擁堵等「過度旅遊」的現象，因此如何平衡吸引遊客的以及維護當地居民生活環境或成政府須處理的重要議題。