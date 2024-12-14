遊日注意｜新冠+流感同時爆發確診人數翻倍　政府籲遵守咳嗽禮儀

日本是港人聖誕出遊的熱門目的地。若近期要前往日本要留意，當地的新冠和流感疫情同時大爆發。據官方統計，最近一週感染流感後就診患者已多達34萬人，為前一週的2倍。厚生勞動省表示，每年冬天疫情都有擴散的跡象，民眾和旅客應做好基本防護措施，配戴口罩及遵守「咳嗽禮儀」。



綜合日媒報道，日本近日出現新冠和流感爆發，疫情持續燃燒，截至12月8日的一週內，前往醫療機構接受治療的流感患者已超過34萬人，接近前一週的兩倍。

據日本國立傳染病研究所的統計，全日本約5000間醫療機構通報，上週新增44673名流感患者，比前一週多出逾2萬人。

日本網民分享有關流感爆發的資訊：

全日本的患者總數為34.7萬人，為前一週的1.9倍；平均每間醫療機構需接收9.03名流感患者。

與此同時，除了流感爆發，日本的新冠疫情感染人數近期也持續攀升，截至8日的一週內，全國新冠確診者人數達15163人，比前一周增加3218人；平均每間醫療機構接收3.07名新冠患者，比前一週增加約1.27倍，確診人數已連續兩星期增長。

2024年12月6日，日本東京澀谷區舉辦一場名為「藍洞」（日文為青の洞窟, 或Blue Cave）的燈光活動，遊客們在藍色LED燈點亮的櫸樹下自拍，慶祝聖誕節。（Reuters）

對此，厚生勞動省呼籲，日本每逢冬季，低溫導致流感和新冠肺炎等傳染病都有加速擴散的情況。民眾應該加強防護措施，減少前往公共場所，勤洗手、戴口罩及遵守「咳嗽禮儀」。

日本厚生勞動省呼籲，每逢冬季，低溫導致流感和新冠肺炎等傳染病都有加速擴散的情況。民眾應該加強防護措施，減少前往公共場所，勤洗手、戴口罩及遵守「咳嗽禮儀」。圖為日本厚生勞動省針對新冠疫情發布的「咳嗽禮儀」海報。（日本厚生勞動省網站）

日本厚生勞動省發布的咳嗽禮儀：

・佩戴口罩（完全覆蓋口鼻）

・沒有口罩時，可以用紙巾遮掩口鼻，用後馬上丟棄於垃圾筒內

・突然要咳嗽及打噴嚏時，可用手臂衣袖內側或手肘遮掩口鼻

・勤洗手，盡量遠離人群