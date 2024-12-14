美國消費者要捱貴蛋？　遭禽流感年終假期夾擊　蛋價按年升37.5%

美國媒體報道，當地雞蛋價格近月不斷飆升。有經濟學家和市場分析員表示，蛋價上升主要源於禽流感導致供應減少，再遇上傳統年終假期需求強勁等季節性因素。有蛋商警告，2年前蛋價不斷創新高的情況可能重臨。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）12月13日報道，根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）11日公布的11月消費者物價指數，美國平均零售蛋價較去年同期上升37.5%，比上月高8%；其中A級蛋更是由1年前的每打2.14美元(約16.64港元）大漲至3.65美元（約28.38港元）。

圖為2024年10月1日，人們在美國紐約市曼哈頓的Target商店內購物。（Reuters）

美國雞蛋供應商Eggs Unlimited副總裁Brian Moscogiuri警告，蛋價有「非常有可能試探歷史高位」。美國A級蛋價格2023年1月曾創下每打4.82美元（約37.48港元）的史上最高價格，而2022年同期每打只需1.93美元（約15.01港元）。

據報道，經濟學家和市場分析師認為，雞蛋價格暴升主要有兩個原因：禽流感導致雞蛋供應減少，以及冬季假期引發的強勁市場需求。

據美國疾病控制和預防中心（CDC）發布的資料顯示，今年國內約有3300萬隻商業蛋雞因禽流感遭到撲殺。有分析員指，這已導致雞蛋供應出現短缺。

報道引述CDC的資料指，今年死亡的商業蛋雞當中，約半數或1500萬隻是在10月15號之後遭人道毀滅；而據分析師的統計，美國批發蛋價自10月中以來已暴升97%。

2015年8月17日，加州棕櫚泉的一戶人家展示裝在紙盒裏的棕色雞蛋。（Reuters）

美國康乃爾大學約翰遜商學院（Cornell SC Johnson College of Business）農業經濟學教授Andrew Novakovic表示，只要有一隻雞染上禽流感，很可能附近所有的雞隻都會得染病，或是在短時間內染病。

有分析員表示：「第4季通常是雞蛋需求最旺盛的季節，因為消費者往往在感恩節和聖誕節假期間在家整蛋糕。」他預期當假期效應過去，蛋價自然會出現回落。