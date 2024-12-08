美國19州通報食用青瓜致沙門氏菌感染　至少68人染病18人送院

美國近期發生食物安全風波，多人因食下受污染的青瓜感染沙門氏菌。美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，截至12月5日，全美有19個州至少68人感染沙門氏菌，其中18人入院。



美國食品和藥物管理局（FDA）指，沙門氏菌的爆發與人們食下這些被污染的青瓜有關，還在2日宣布擴大青瓜召回範圍。

沃爾瑪（Walmart）、Costco、Wegmens與Albertsons等大型連鎖超市受到影響。這些超市最早在11月28日就發出回收通知，並指近期賣出的青瓜可能受到沙門氏菌污染。

2011年6月4日，德國漢堡，一名工人在青瓜農場中工作。（Getty）

FDA經調查後認為，這些進口自墨西哥的青瓜，可能受沙門氏菌污染，或令人們生病。CDC表示，大多數感染沙門氏菌的人會出現腹瀉、發燒、胃痙攣等症狀。這些症狀一般在食用被污染食品後6小時至6天內出現，多數人在未經治療情況下，可在4至7天內痊癒。5歲以下兒童、65歲和以上長者以及免疫系統較弱的人，感染後可能出現嚴重症狀，並需要接受藥物或住院治療。