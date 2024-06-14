美國參議員：中國軍力20年內超越美國　「獻計」華府阻北京攻台

俄衛網6月14日引述美國俄亥俄州參議員萬斯（James David Vance）稱，相信未來20年內中國軍事實力將超過美國。



萬斯接受《紐約時報》採訪時說：「二戰最重要但被我們遺忘的教訓是，軍事實力是工業實力的結果。今天我們仍是最大的軍事超級大國，很大程度上得益於我們在80年代和90年代的工業實力。但現在，中國在工業上比我們更強大。這意味着，20年後他們將在軍事領域強過我們。」

他認為，華盛頓應意識到世界的多極化，與盟友建立關係，使其支持美國在世界其他地區的利益。此外，還應「將注意力集中在東亞，因為那裏有我們在未來二三十年的最大競爭對手」。

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在談及台海局勢以及若北京攻台美國的行動時，萬斯稱，他認為美國首先應該讓北京「無法攻下台灣」。

他說：「我們現在能做的是讓攻台附有高昂代價，但我們沒有在這樣做，因為我們在將所有該死的武器運向烏克蘭，而不是台灣。」

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