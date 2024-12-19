韓圜匯率跌至15年來新低　韓國政治動蕩與美元升值夾擊

12月19日，韓圜盤中貶值1.5％，達到15年來最低點。這與韓國政治局勢動蕩和美元強勢走向有關。韓國專家警告，除了韓圜疲軟，美國未來或廢除「削減通貨膨脹法案」（IRA），也將對韓國經濟造成威脅。



彭博社報道，受美元大幅上漲影響，19日韓圜匯率盤中下跌1.5％，1美元可兌1460.2韓圜，是2009年3月以來最低點。

據報道，美國聯儲局官員暗示明年將放緩降息之後，導致了美元升值。彭博美元現貨指數攀升至2022年以來最高。

美元大幅升值也造成韓圜疲軟的現象。（Reuters）

除了美元升值，韓國總統尹錫悅在戒嚴風波之後面臨下台，雖然還要等憲法法院通過，但這一政治風波已令韓圜變得疲軟。今年韓圜兌美元已貶值逾11％。

投資者擔心韓國的權力真空將阻礙關鍵經濟政策的實施，並令與即將上任的美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的貿易談判複雜化。在戒嚴風波之前，韓圜已經是今年亞洲表現最差的貨幣之一，因為投資人正在權衡關稅威脅對出口導向經濟的影響。

2024年12月14日，韓國總統尹錫悅在首爾的總統官邸向全國發表演說。（Reuters）

韓媒報道，19日，韓國商工會議所在首爾召開會議，有專家擔心匯率變動可能導致進口價格上漲，並擔心比起其他經濟政策，特朗普上任後較大概率會廢除「削減通貨膨脹法案」（IRA），包括減少電動車補貼。這些都可能嚴重打擊韓國企業。