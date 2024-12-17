韓國執政黨：彈劾案裁決前　韓悳洙不能任命新憲法法官

韓國媒體報道，韓國執政黨國民力量黨院內代表權性東星期二（12月17日）說，代行總統職權的總理韓悳洙在彈劾案作出裁決前，不能任命新的憲法法院法官。



韓國憲法法院16日宣布，尹錫悅彈劾案的首次開庭日期為27日下午2時。韓國法律規定，憲法法院應設置九名裁判官，鑑於當前缺少三名的情況，韓國國會表示將盡快完成人選聽證等程序，來保障憲法法院關於彈劾案的審理順利進行。

2024年12月14日，韓國代理總統兼總理韓悳洙（中）在首爾政府大樓主持內閣會議。（Reuters）

韓國憲法法院九名裁判官均由總統任命，其中三人由最高法院大法院院長指定，由總統任命；三人由國會選出後由總統任命；剩餘三人由總統直接指定和任命。目前空缺的三人是國會需要選出推薦的三人。

韓國總統尹錫悦彈劾案14日在國會全體大會表決通過後，出任代理總統的韓悳洙15日迅速處理外交與國內事務。他與美國總統拜登通話16分鐘，承諾韓國將毫無差池地執行外交安保政策，並強調鞏固韓美同盟的重要性。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

