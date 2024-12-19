朝鮮：與俄羅斯聯盟有效威懾美國勢力

朝鮮外交部發言人星期四（12月19日）說，朝鮮與俄羅斯已證實，朝俄軍事聯盟在威懾美國及其附庸勢力方面非常有效。



朝鮮與俄羅斯的《朝俄全面戰略夥伴關係條約》12月4日正式生效，該條約是俄羅斯總統普京6月訪問平壤、與朝鮮領袖金正恩舉行峰會期間簽署的。

朝鮮外交部發言人星期四沒有提及平壤參與烏克蘭戰爭或朝軍在戰爭中的重大傷亡，而是譴責美國和與歐盟等國星期一（16日）發表的聲明，歪曲和誹謗朝俄正常合作關係的本質。

朝鮮指美國和盟友批評朝方在俄烏戰爭中支持俄羅斯，是魯莽的挑釁行為。

韓國國家情報院（簡稱國情院）則稱，至少有100名被派到俄羅斯參戰的朝鮮士兵身亡，傷者則多達1000人。

國情院星期四在國會情報委員會進行閉門簡報，指協助俄軍前往庫爾斯克州作戰的1萬1000名朝鮮士兵，從12月起投入前線作戰至今，戰死者已超過100人，傷者則多達1000人。

國情院說，俄軍抱怨朝軍缺乏對無人機的反應能力，朝軍就如同前線突擊隊，是戰爭消耗品。

此外，目前有跡象顯示，金正恩正準備訓練一支特種作戰部隊，以便進一步派遣到烏克蘭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

