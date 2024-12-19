朝鮮士兵在俄烏戰場死傷慘重　第二次派兵或將加速

農民和煤礦工人料會是主要士兵來源，這些底層社群都強烈期盼通過參軍提升社會地位。據了解，朝鮮士兵參戰後可以成為黨員，不僅有望改變個人命運，家屬也能享有幹部待遇。



俄羅斯正式動員朝鮮軍隊投入俄烏戰爭地面戰鬥，卻導致缺乏實際戰鬥經驗的朝鮮士兵面對無人機等現代軍事武器完全束手無策，朝軍傷亡人數急劇上升。

據烏克蘭政府與軍方12月17日發佈的消息，朝鮮軍隊於14日至16日這三天集結在俄羅斯庫爾斯克州的烏克蘭佔領地前線戰鬥；據烏克蘭特種作戰部隊統計，朝鮮士兵三天內共50人陣亡、47人受傷，總傷亡人數已超過200人。

烏克蘭特種作戰部隊發佈了一系列「第一視角無人機」（First Person View，簡稱 FPV）空拍片段，18日在網上廣為流傳。畫面顯示朝鮮士兵成了無人機精準攻擊的目標，幾個士兵藏身樹叢中，但最終仍難逃無人機追擊鎖定，畫面上隱約看出朝軍極度恐懼。影片還記錄下集束彈（擴散彈）爆炸的場面，炸彈如「鋼鐵雨」般覆蓋區域，造成大量傷亡。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）也在自己的「X」平台社媒賬號上發佈了一段約30秒的短片，畫面看到一個疑似朝鮮士兵的面部特寫，藉以指控俄羅斯「焚燒戰亡者的臉部，以隱去其身份」。他還上傳了一段疑似在山林中燃燒屍體的片段，暗示這些屍體可能屬於朝鮮士兵。

烏克蘭媒體也報道，逾百名朝鮮士兵在戰事中受傷，正在接受治療，同時上載一段影片，顯示在一個看似醫院的室內場景中，多名男子跛着腿或手臂纏着繃帶，引發外界對朝鮮軍隊傷亡情況的進一步關注。一名匿名美國軍官透露，傷亡的朝鮮軍人從普通士兵到高級軍官都有，顯示朝鮮已全面參與俄烏戰事。

烏克蘭軍情局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）透露，俄羅斯已組建俄朝聯合部隊並開始大規模部署朝鮮士兵。然而，語言無法互通，使聯合部隊在管理和協調上面臨嚴重困難。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月17日發布影片表示，俄羅斯軍隊試圖燒毀朝鮮陣亡士兵的面部來隱瞞他們的真實身份。圖為疑似朝鮮士兵對着鏡頭。（X@ZelenskyyUa）

基層居民自願參軍 縮短動員時間

韓國《世界日報》則援引消息人士報道稱，朝鮮可能加速調派第二批軍隊。與此前嚴格挑選精銳部隊暴風軍團不同，近期更多是基層居民自願參軍，縮短了動員時間。農民和煤礦工人料會是主要來源，這些底層社群都強烈期盼通過參軍提升社會地位。

據了解，朝鮮士兵參戰後可以成為黨員，不僅有望改變個人命運，家屬也能享有幹部待遇。

消息人士透露，朝鮮派兵到俄烏戰場後，俄羅斯對朝鮮的經濟援助顯著提升。朝鮮從俄羅斯進口的麵粉、大米等物資比例已從5%激增至40%。這一經濟合作加深了朝鮮居民對俄羅斯的好感，甚至超越了對中國的依賴和感激。

俄羅斯防長別洛烏索夫（Andrei Belousov）曾在11月29日訪問平壤，與朝鮮領導人金正恩舉行軍事會談。金正恩當時表明，朝鮮堅定支持俄羅斯「對抗帝國主義霸權」的政策，並承諾與俄方進一步深化合作。

分析認為，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次強調通過協商提前結束俄烏戰爭；但朝鮮軍隊持續參戰、俄朝合作日益深化，正為這一目標增添新的變數與挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載， 作者為姜貴瑛

