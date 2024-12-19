香港旅客11月訪日本人數創單月新高　比去年增長13.3%

日本政府觀光局周三（18日）發布數據稱，11月訪日的香港遊客預估為約22.71萬人次，比2023年同月增加13.3%，創下歷來同月新高。今年前11月港人遊日人次甚至高於新冠疫情之前。



日本政府觀光局發布的估算數據稱，今年1到11月的訪日外國旅客將近3338萬人次，超過2019年創下的最高紀錄3188萬人次；其中僅在11月，就有22.71萬名香港旅客到訪日本，比去年同月更多。

今年1到11月的訪日香港旅客總計約240萬人次，甚至多過新冠疫情前的229萬人次。

日本旅行・日本旅遊・日本自由行・日本遊客・日本觀光・日本旅遊業：圖為2022年6月18日，遊客在日本京都清水寺漫步。（Reuters）

報告顯示，11月赴日本的韓國旅客高達約74.95萬人次；中國內地旅客有約54.6萬人次；台灣旅客有48.8萬人次。

日本共同社報道，政府正努力實現2030年訪日遊客達6000萬人次的目標，但各地卻發生交通擁堵等「過度旅遊」的現象，因此如何平衡吸引遊客的以及維護當地居民生活環境或成政府須處理的重要議題。