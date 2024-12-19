日本東京大阪等地迎來今年首次降雪　首都初雪比去年早25日

日本氣象廳周四（19日）指，東京市中心早上迎來首場降雪，比往常提早了15天，比去年提早了25天。大阪、高知和長崎等地也出現初雪。其中長野、新瀉和北海道多地降雪量超1cm。



日本氣象廳數據顯示，由於冬季氣壓和強烈的冷空氣影響，日本西部與東部的大氣狀況變得非常不穩定，從周三晚上各地逐漸開始降雪，主要是近畿地區與中國地區的山區。

另外，東京、熊谷、橫濱、奈良和大阪等平原地區也迎來初雪。這是8個季度以來東京首次在12月中旬迎來今年第一場雪。

日本放送協會數據顯示，多地迎來初雪，其中長野地區降雪量最高。（NHK）

日本放送協會（NHK）警告，雖然本輪降雪高峰期已過，但預計仍將持續降雪，主要在沿日本海一帶的山區；除了降雪對交通的影響外，還需要小心雷暴、龍捲風等強風氣候。

截至當地時間週四下午6時40分，北海道等地降雪量達到1cm及以上，其中長野縣飯山市和新瀉縣津南町最多，降雪量均達到2cm。