路透社：英財相1月10日訪華　尋求恢復中英定期經濟會談

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）將於1月份對中國進行為期兩天的訪問，以恢復自2019年以來停止的高層經濟和金融會談。



路透社引述消息人士稱，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）將於1月11日在北京會見中國國務院副總理何立峰，重啟一年一度的英中經濟財金對話（UK-China Economic and Financial Dialogue，EFD）。

消息人士同時表示，如果討論取得進展，雙方可能會考慮在明年晚些時候恢復討論更為廣泛的經濟貿易聯委會（Joint Economic and Trade Commission，JETCO）會議。

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）2024年10月30日離開唐寧街，準備前往國會宣讀財政預算案（Reuters）

在過去的十年裏，英國和中國官員每年都會舉行高層貿易和投資談話，幾乎每年會舉行一次英中經濟財金對話（EFD），每兩年一次經濟貿易聯委會會議（JETCO）。

消息人士還透露，李韻晴此次訪華還將前往上海，並於1月12日與在華營運的英國公司會面。