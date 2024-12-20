英國迎流感季　英格蘭逾2500病人須入院　NHS：醫院或不堪負荷

英媒12月19日報道，英國醫療機構負責人警告，隨着英國流感病例的增加，愈來愈多人需住院甚至進入深切治療部，英格蘭地區的醫院面臨巨大壓力，並指聖誕節日聚會或會使情況繼續惡化。



英國《衛報》19日報道，英國英格蘭地區國家醫療服務體系（NHS England）當日透露，本年的流感季比預期來得異常早，該服務正在努力應對「大量」流感病例，當地目前已有2,500多名病人需要住院治療。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

NHS England醫療負責人波伊斯（Stephen Powis）表示，國家醫療服務體系因流感季節提前而遭受重創，給工作人員帶來更大的壓力。

波伊斯稱，聖誕節的到來只會使情況繼續惡化。他補充說：「隨著兒童們學期完結，朋友和家人在聖誕節期間聚集在一起，我們預計病毒將繼續傳播。」

報道稱，NHS的報告顯示，當地醫院正在面臨「四重流行病」，英格蘭近5,000張病床分別因流感病例、新冠、腹瀉和嘔吐以及呼吸道病例而被佔用或關閉。

圖為2018年1月3日拍攝的照片，圖中可以看到位於英國倫敦的Guy's and St Thomas' Hospital醫院外，有一面英國國家醫療服務體系（NHS）的標誌。（Getty）

英國皇家護理學院長馬奎斯（Patricia Marquis）則警告，NHS目前的床位已經近乎飽和，急診部門也面臨著愈來愈大的壓力，不斷增加的流感病例可能會讓本來已經陷入危機的NHS不堪負荷。