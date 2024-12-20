路透社：美國未來幾天將公布最後一輪援烏克蘭方案

路透社12月20日引述多名消息人士指，拜登政府將在未來幾天公布給烏克蘭的最後一輪援助方案，預計將用盡國會批准的援助中餘下約12億美元（約93億港元）的資金。



報道指，方案當中將包括防空攔截器和炮彈等軍火，具體內容有待近日公布。

國務院和五角大樓拒絕置評，稱不會在正式發布前討論安全援助方案。

根據烏克蘭安全援助倡議（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI），援烏軍資要從國防工業或合作夥伴處採購，不能從美國庫存中提取，但這就意味着軍資要耗時數月或數年才能運抵戰場。

美國當選總統特朗普曾公開反對援烏，USAI方案可能是美國向烏克蘭直接提供軍事支援的最後手段之一。此外，拜登尚有56億美元（約435億）的「總統提款授權」（Presidential Drawdown Authority）未動用。