普京年度記者會　稱應更早出兵烏克蘭　提議與美國展「導彈對決」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月19日出席年度記者會。他在記者會中談到俄烏戰爭，稱俄軍2022年出兵烏克蘭，增強了俄羅斯的軍事和經濟實力。如果能再來一次，他應該更早作出這個決定，以及事先進行有系統的準備。針對外界對俄軍導彈能力的質疑，普京則提議與美國、烏克蘭進行「導彈對決」。



英國廣播公司（BBC）和路透社19日報道，普京在記者會上聲稱，自出兵烏克蘭後，俄羅斯在過去兩三年變得更加強大，因為它成功重拾主權，成為一個真正的主權國家。

普京亦談到談判結束戰爭的問題，他表示，已準備好與美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的潛在會談中做出妥協。

俄烏戰爭：圖為2024年10月1日遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物（Reuters）

普京坦言：「政治是妥協的藝術。我們一直說，俄羅斯已準備好談判和妥協。」不過他強調前提是烏克蘭也準備好談判及妥協，以及須承認實際戰況對談判的影響，且他只會同烏克蘭的合法領導人簽署和平文件。

普京樂意展開導彈「矛盾大對決」 澤連斯基：白痴

俄軍11月首次向烏克蘭發射新型中程高超音速導彈「榛樹」（俄語：Oreshnik），惟引起部份歐美分析質疑實際效果不大。對此，普京在記者會中表示，樂意與美國進行「高科技決鬥」，以展示「榛樹」無法被攔截。

2024年12月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科舉行的年度記者會上發表講話，期間做出上眨眼的動作。（Reuters）

普京半開玩笑提議，俄軍再向烏克蘭發射「榛樹」導彈，而烏克蘭則以美國提供的防空系統進行攔截，看看會出現甚麽情況。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日回應上述言論，批評他已失去理智，甚至在社交媒體X上形容普京是「白痴」（Dumbass）。

俄羅斯11月21日向烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）成功發射一枚「榛樹」導彈，擊中烏克蘭境內一座軍事設施。