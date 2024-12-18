美媒：拜登政府擬援引301條款　對中國製傳統晶片展開調查

美國總統拜登（Joe Biden）傳計劃對中國生產的傳統晶片展開調查，調查將以貿易法第301條款為基礎，結果或導致對某些中國製晶片，以及含有這些晶片的產品徵收關稅、實施進口禁令，又或採取其他行動。



圖為2024年12月8日，美國總統拜登（Joe Biden）會見記者。（Reuters）

《紐約時報》報道， 拜登政府憂慮中國製傳統晶片構成國安威脅，估計將在未來數星期內啟動調查，但至少需要6個月才有結論，屆時是否採取懲罰性行動，將由屆時已上任總統的特朗普（ Donald Trump，又譯川普）決定。

報道指出，基於國家安全考慮，美國政府已限制中國獲得最先進的半導體，但現有措施基本上不影響中國的傳統晶片，這些晶片可用於智能手機、汽車、洗碗機、雪櫃、武器等生產，以及用於電訊網路 。

隨著中國企業和政府大力投資興建晶圓廠，以生產此類「傳統」或「基礎」晶片。美國官員擔心，美國及盟國的廠商遭受威脅，並造成美國供應鏈對中國的依賴。此外，一旦這些晶片嵌入到美國基礎設施或武器裝備，將構成安全危機。

據報道，拜登政府一直在兩項法律中考慮，以那項作為調查依據。一項是《貿易擴張法》第232條，主要針對威脅國家安全的行為，由商務部負責。

圖為美國貿易代表署（USTR）。（Twitter@United States Trade Representative）

另一個選擇是《1974年貿易法》（Trade Act of 1974）第301條款，適用於「無正當理由」或「不合理」對美國貿易造成負擔的行為，由美國貿易代表署（USTR）負責執行。

據幾位知情人士透露，拜登政府在近日一場會議上，已決定展開301調查，貿易代表辦公室料會在下週開始為啟動調查做準備。