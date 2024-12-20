聯手特朗普萬斯擋下預算案　民主黨怒批Elon Musk「影子總統」

與美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係親密的富豪馬斯克（Elon Musk）近期發揮其政治影響力，與特朗普、候任副總統萬斯（JD Vance）擋下國會跨黨派支持的預算案，讓美國政府陷入停擺危機。他此舉引來民主黨人猛烈抨擊，質疑馬斯克是否是「影子總統」。



美媒談到，馬斯克周日（20日）在X發布一張相片，相片顯示，在美式足球場的大螢幕上，馬斯克站在特朗普與萬斯的身後，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）則勉強擠進畫面左側。

報道稱，這張照片以及馬斯克親自貼出它的行為，背後的象徵意義不言而喻，他似乎是在暗示自己的地位超越約翰遜。

根據美國法律，總統大位的順位排在特朗普和萬斯後面的人，正是約翰遜。

2024年11月19日，美國德州，圖為馬斯克與特朗普觀看Space X星艦第六次試飛。（Reuters）

2024年11月13日，美國華盛頓君悅酒店，特斯拉行政總裁和社交平台X大股東馬斯克（Elon Musk）出席候任總統特朗普（Doanld Trump）與眾議院共和黨人的會面時聆聽特朗普發表講話。（Reuters）

2024年12月14日，美國馬里蘭州，圖為馬斯克與特朗普等人一起出席海軍陸軍橄欖球賽。（Reuters）

圖為2024年12月16日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘舉行記者會。（Reuters）

2024年12月17日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在海湖莊園發表講話。（Reuters）

2024年12月14日，美國馬里蘭州，圖為特朗普出席海軍陸軍橄欖球賽。（Reuters）

馬斯克連同特朗普、萬斯擋下預算案的行為激怒民主黨人。民主黨眾議員Pramila Jayapal形容馬斯克是「影子總統」，稱「很明顯誰在搞事，絕對不是當選總統的特朗普」。

獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）也說道：「民主黨人和共和黨人花費幾個月的時間談判、達成1項為我們政府提供資金的跨黨派協議。然而地球上最富有的人：馬斯克總統，不喜歡它」。