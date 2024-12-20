美國眾院共和黨提出新臨時撥款法案　特朗普表態支持　民主黨反對

由於美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前反對臨時撥款法案，聯邦政府面臨停擺危機。眾議院共和黨人其後提出新方案，並聲稱已達成協議。特朗普12月19日在社交媒體表態支持新方案，並敦促眾議院盡快表決。眾院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）同日批評新方案「可笑」，並指民主黨將投反對票。



路透社19日報道，特朗普當日在社交媒體Truth Social上表示，新達成的方案將保持聯邦政府運作，向美國農民和其他人提供資金，並為遭颶風影響的人們提供救濟。

另外，該方案將把聯邦債務上限暫停至2027年1月，特朗普寫道：「現在我們可以迅速使美國再次偉大，這正是人民冀望我們完成的任務。」

路透社稱，在民主黨人進行閉門會議討論該法案時，從外可以聽到他們高呼驚訝和反對的聲音。

2024年12月17日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在海湖莊園發表講話。（Reuters）

特朗普18日曾警告共和黨議員不要支持原本的臨時撥款法案法案，並指任何不想投票提高聯邦債務上限的共和黨人都非常愚蠢。

倘法案無法獲通過，美國聯邦政府部份機構將於12月21日起停擺。