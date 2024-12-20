「工作不是給人做」肯尼亞逾140審查員患PTSD　起訴Meta精神傷害

英國《衛報》報道，Facebook母公司Meta及為其進行內容管理的非洲外包公司Samasource Kenya正面臨近190名員工提出的訴訟。由於接觸謀殺、自殺、兒童性虐待等大量有害的社交媒體內容，來自肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）的逾140內容管理員（Content Moderator）確診創傷後遺症（PTSD）。有員工指自己因此夜間驚醒，更直言這份工作「不適合人類」。



報道引述法庭文件稱，這些員工每天在倉庫般的辦公室內以及嚴密到每分鐘的監控下工作8到10小時，期間不斷被灌輸需要審核的圖片和影片，當中包括屍姦、人獸交合和自殘等內容，一些員因此暈倒、嘔吐、尖叫着跑出辦公室。

根據內羅畢甘耶達國立醫院（Kenyatta National Hospital）精神科的診斷，144名員工中，逾八成患嚴重或極度嚴重的PTSD，此外還有廣泛性焦慮症（GAD）和重度抑鬱症（MDD）。

26歲前員工James Irungu稱自己工作期間的看到的許多令人毛骨悚然的照片至今銘刻在他的腦海中，他憶起自己某天登入網站，「看到一個孩子的肚子被撕裂開來，他雖然很痛苦，但還沒死」。他稱：「我不認為這份工作是給人做的。」

他稱，內容協調人的工作讓他與現實世界隔離，感到這個世界是如此黑暗，更開始害怕讓女兒離開他的視線，夜間也會驚醒。

近190名員工就蓄意造成精神傷害、不公平僱傭實務、人口販運、現代奴役等指控要求索賠。由於訴訟關係，Meta 和 Samasource拒絕就索賠案置評。