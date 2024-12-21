Starbucks工會擬美國3大城市罷工　或將擴散至全國分店

聖誕節來臨之際，美國咖啡品牌Starbucks（星巴克）員工12月20日將在洛杉磯、芝加哥和西雅圖三個城市舉行罷工。工會警告稱，罷工行動可能會蔓延全國各地。



法媒法新社20日報道，這場罷工行動將在當日舉行，由代表美國數百個Starbucks分店咖啡師的Starbucks工人聯合會組織。工會表明，罷工行動旨在迫使公司提高工資，並改善工作條件，此前與公司數月的談判毫無進展。

德州的Starbucks咖啡師Fatemeh Alhadjaboodi在工會聲明中說：「沒有人願意罷工。這是無奈之舉，但Starbucks違背了對數千名咖啡師的承諾，讓我們別無選擇。」

工會稱，每天會有更多門店加入罷工，12月24日平安夜。

Starbucks目前正努力應對主要市場銷售停滯的問題，它的全球季度收入下降了3%，為90億美元（約700億港元）。

快餐連鎖店Chipotle的前董事長Brian Niccol在2024年稍早加入Starbucks，任務是阻止銷售額下滑趨勢。Starbucks工人聯合會成員艾森（Michelle Eisen）在聲明中說，他在星巴克任行政總裁的薪酬至少為1.1億萬美元，是普通咖啡師的數千倍。

工會主席福克斯（Lynne Fox）稱：「我們拒絕接受對咖啡師工資零投資，也拒絕接受數百起待處理的不公平勞動問題得不到解決。」

2018年10月17日，美國加州洛杉磯，一名女子在當地一間Starbucks分店外拿著一杯飲料。（Reuters）

工會指責Starbucks幾個月來都沒有進行富有成效的談判，公司則指工會代表過早結束本周的談判會議。公司在一封電子郵件聲明中說：「鑑於我們迄今取得的進展，他們沒有回到談判桌前，令人失望。」

Starbucks聲稱準備繼續談判達成協議，希望工會重新參與談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

