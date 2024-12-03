德國福士汽車與工會談判破裂　全國數以千計工人發起預警大罷工

福士汽車（Volkswagen）早前宣布計劃關閉三間工廠並削減員工退休金，集團近日與工會的談判破裂，工會12月2日宣布在德國全國發起大規模的預警罷工（warning strike）。德國之聲（DW）2日引述福士汽車工會報道：「這將會是福士汽車有史以來最激烈的勞資糾紛」。



據路透社報道，由於利潤下滑和業績不佳，福士汽車計劃在德國國內關閉3間工廠，並要求員工減薪10%。

針對福士汽車管理層打算大規模裁員，德國福士車廠的員工紛紛響應罷工號召，他們揮舞寫着「你要開戰，我們奉陪！」的橫額和「德國金屬工業工會」（IG Metall）的紅色旗幟。

2024年12月2日，德國漢諾威，圖為一名戴着IG Metall（德國金屬工人工會）圍巾的男子舉着有福士標誌的橫額與工人們一起罷工，反對公司高層計劃關閉車廠和削減工人工資。（Reuters）

自從福士今年9月宣布計劃首次關閉國內車廠，德國金屬工業工會與福士員工工會連手與企業高層進行談判。

數以千計的工人昨日從位於Zwickau的車廠出發遊行，除此之外位於漢諾威（Hanover）的工廠，以及位於沃夫斯堡（Wolfsburg）的福士總部，均有大量工人響應這次罷工。

2024年12月2日，歐洲最大汽車生產商福士汽車（Volkswagen）的工人在德國沃夫斯堡（Wolfsburg）的總部外舉行加薪抗議示威。（Reuters）

德國金屬工業工會早前宣布，由於資方拒絕工會的「保飯碗」方案，將展開一連串「預警罷工」，而預警罷工一般持續數小時。

據報道，工會代表和管理層將於本月9日再次舉行會面，就工人的勞動協議進行新一輪談判。