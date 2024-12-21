德國總統擬下週決定是否解散國會 Elon Musk：極右黨將拯救國家
撰文：劉耀洋
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德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）12月16日未能通過國會的信任投票，總統泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）20表示，他將於12月27日決定是否解散國會，為提前大選作準備。美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）同日表示，德國極右另類選擇黨（AfD）是該國的救星。
路透社20日報道，泰因邁爾在聲明中表示，他過去數天已與國會各黨派領袖進行會談，確認目前已無法組成穩定的多數政府，因此他計劃根據德國憲法第68條於27日決定是否解散國會。
朔爾茨在信任投票失利後，預料將把原定於2025年9月28日舉行的大選提前至2月23日舉行。
馬斯克表態支持德國極右政黨
馬斯克20日在社交媒體X上公開評論德國大選，表態支持另類選擇黨，他強調：「只有另類選擇黨能拯救德國」。
他在貼文中也有轉發德國右翼人士賽布特（Naomi Seibt）的一條影片，她在影片中批評目前在民調領先的德國基民盟（Christian Democratic Union of Germany，CDU）主席默茨（Friedrich Merz）。
德國政府表示已注意到馬斯克的發言，惟拒絕在例行記者會會上發表任何進一步的評論。
報道稱，另類選擇黨目前在民調中位居第二，或能夠擊敗中右翼或中左翼的多數派，但主流的中間派政黨已承諾在國家層級迴避與另類選擇黨合作。
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