德國拘捕一名中國男子　涉攜相機拍攝海軍基地或被控間諜罪

德國警方周三表示，在德國海軍基地內拘捕一名中國男子；他本月9日被發現帶同相機，進入基爾市一個海軍基地拍攝。檢察當局指，他拍攝的行為危及軍事設施安全，考慮以間諜罪起訴他。



基爾市位於波羅的海，是德國海軍三支艦隊的其中一個母港，也是鋼鐵及軍工企業「蒂森克虜伯海洋系統」（(ThyssenKrupp Marine Systems）亦在當地設有建造潛艇的乾船塢。

德國安全機構過去曾多次警告，來自中國情報機關的威脅日增。2023年，基爾市取消與青島市結為姊妹城市的計劃，因有研究人員警告，這種關係可能成為中共間諜活動的掩護。

中德關係・中德國旗・中德貿易：2023年6月19日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與中國總理李強在柏林會面前，市內有中、德兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

今年10月，當地亦有一名中國女子因涉嫌為中共特工機構擔任情報人員而被捕。據檢察官稱，嫌疑人名叫Yaqi X，在一家為德國東部萊比錫/哈勒機場提供物流服務的公司工作。她被指控利用自己的職位，收集有關軍事裝備運輸和與德國軍火公司有關係的人員信息。