德國拘捕一名中國男子 涉攜相機拍攝海軍基地或被控間諜罪
撰文：羅保熙
出版：更新：
德國警方周三表示，在德國海軍基地內拘捕一名中國男子；他本月9日被發現帶同相機，進入基爾市一個海軍基地拍攝。檢察當局指，他拍攝的行為危及軍事設施安全，考慮以間諜罪起訴他。
基爾市位於波羅的海，是德國海軍三支艦隊的其中一個母港，也是鋼鐵及軍工企業「蒂森克虜伯海洋系統」（(ThyssenKrupp Marine Systems）亦在當地設有建造潛艇的乾船塢。
德國安全機構過去曾多次警告，來自中國情報機關的威脅日增。2023年，基爾市取消與青島市結為姊妹城市的計劃，因有研究人員警告，這種關係可能成為中共間諜活動的掩護。
今年10月，當地亦有一名中國女子因涉嫌為中共特工機構擔任情報人員而被捕。據檢察官稱，嫌疑人名叫Yaqi X，在一家為德國東部萊比錫/哈勒機場提供物流服務的公司工作。她被指控利用自己的職位，收集有關軍事裝備運輸和與德國軍火公司有關係的人員信息。
德國也要變天了 究竟什麼問題 | 點經德國總理朔爾茨未通過議會信任投票 料提前明年2.23大選佩洛西訪盧森堡期間受傷 辦公室：已赴德國進行更換髖關節手術敘利亞變天｜赴德國難民盼返鄉 僱主憂加劇勞動力短缺