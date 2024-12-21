查理斯三世患癌自嘲「還活着」　英媒：英王癌症治療將持續至明年

英國倫敦東部沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）8月發生反種族歧視抗議，身患癌症的英王查理斯三世（King Charles III）週五（12月20日）探訪當地，被市民問安時開玩笑道：「我還活着，謝謝你。」據稱他的癌症治療將持續到明年。



英國天空新聞（Sky News）報道，查理斯三世與王后卡米拉（Queen Camill）在沃爾瑟姆斯托社區訪問，被錫克教信仰領袖Harvinder Rattan問好時，做出上述答覆，使眾人會心一笑。

查理斯三世年初證實患癌並開始接受治療，為避免對其他癌症患者造成影響，至今未透露其癌症及治療類型。

2024年12月20日，英王查理斯三世在倫敦沃爾瑟姆斯托市政廳舉行的招待會上。 （Getty Images）

報道引述白金漢宮消息人士，稱國王的癌症治療正朝「積極的方向」發展，病情控制良好，治療將持續到明年。

紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊案，引發反移民暴力騷亂。8月7日沃爾瑟姆斯托發生反種族歧視抗議，有數千人上街。查理斯三世週六（21日）前往沃爾瑟姆斯托進行訪問，並接見當地議員和社區領袖。